حجة الاسلام شهرياري يؤكد على انشاء شبكة اكاديمية لمكافحة تحديات الاسرة بالتركيز على القيم الاسلامية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد الامين العام للمجع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "حجة الاسلام الدكتور حميد شهرياري"، صباح اليوم الاحد، مؤتمرا صحفيا تحدث فيه حول المؤتمر الدولي الاول بعنوان "الكرامة الانسانية وتحديات الاسرة في العالم المعاصر"؛ لافتا الى المحور الرئيسي لهذا المؤتمر، مبينا انه يرتكز على توظيف مجموعة من الشبكات الاكاديمية في هذا الخصوص.

واوضح الدكتور شهرياري، بانه سيتم خلال اجتماعات المؤتمر الدولي للكرامة الانسانية وتحديات الاسرة، البحث عن حلول كفيلة باجتياز الانتهاكات الراهنة التي تشكل تهديدا لكيان الاسرة، كما سنتحدث عن القيم الانسانية الحقيقية.

ومضى الى القول : ان الباري عز وجل هو مصدر الكرامة الانسانية، وهو الذي انعم على الانسان بها وجعلها الميزة الرئيسية التي تنبعث منها جميع السمات الحسنة وباقي القيم الانسانية السامية.

ولفت الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، الى ان جميع القضايا والعناصر المكونة لحقوق الانسان، متجلية في موضوع الكرامة الانسانية.

واضاف : من منظور الكرامة الانسانية نستطيع تداول حزمة من القضايا في اطار ملتقيات جامعية وعلمية على صعيد العالم الاسلامي، وبالتالي اجراء دراسة شاملة حول التحديات الاسرية ولاسيما التهديدات التي تنبع من الفكر الغربي لضرب كيان الاسرة في المجتعمات الانسانية والاسلامية.

واوضح شهرياري، ان الاسرة تشكل الركيزة الاساسية والقلب النابض بالنسبة للعالم الاسلامي، ومن هذا المنطلق سيركز "مؤتمر الكرامة الانسانية" (الاول) باستضافة الجمهورية الاسلامية، على تحديد التحديات التي من شانها ان تهدد الاواصر الحميمة في داخل الاسر.

وصرح : ان التعامل وتظافر الجهود بين جامعات العالم الاسلامي تاتي ضمن المسؤوليات التي يتولاها "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية" اليوم، وبناء على ذلك جاءت خطة انشاء "شبكة اكاديمية محلية وخارجية" لدراسة موضوع الكرامة الانسانية وتحديات الاسرة في العالم المعاصر ومكافحتها بواسطة التركيز على القيم الاسلامية السامية.

ولفت الامين العام للمجمع العالمي للتقريب، الى تفعيل "موقع الكتروني" خاص بهذا المؤتمر، حيث سيتم استعراض كافة القضايا والعناوين ذات الصلة ومناقشتها من منظور اكاديمي وعلمي.

وعن تفاصيل المؤتمر، اعلن شهرياري ان اللجنة المنظمة تسلمت 300 مقال، منها 117 مقالا باللغة الفارسية والباقي بلغات اخرى من 8 دول مختلفة.

كما اشاد بجهود المسؤولين لدى جامعة فردوسي في مدينة مشهد المقدسة (محافظة خراسان الرضوية –شرق ايران) وسائر القائمين على تنظيم المؤتمر.

علما ان "مؤتمر الكرامة الانسانية وتحديات الاسرة في العالم المعاصر"، سيبدا عماله بدورته الاولى، اعتبارا من يوم غد الاثنين 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2024م ويستمر حتى الثلاثاء، في جامعة فردوسي بمدينة مشهد المقدسة؛ وفقا لما افادت به وكالة انباء التقريب.

وسيرعى هذا المؤتمر الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الدكتور حميد شهرياري، بمشاركة مسؤولين جامعين من ايران والعراق بما في ذلك جامعات بغداد والكوفة والناصرية وكربلاء.