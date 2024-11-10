بزشكيان وبن سلمان يعربان عن أملهم في تطوير العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحث مساء اليوم الاحد، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العلاقات الثنائية و التطورات في المنطقة.

وقال بزشكيان: لم أتمكن من تلبية دعوة الملك للمشاركة في الاجتماع الخاص لرؤساء منظمة التعاون الإسلامي بسبب جدول أعمالي المزدحم، مشرا إلى ان النائب الأول محمد رضا عارف سيحضر هذا الاجتماع .

واكد بزشكيان: لا يساورني أدنى شك في أن هذا الاجتماع سيكون له نتائج فعالة وملموسة في وقف جرائم الكيان الصهيوني والحرب وسفك الدماء في غزة ولبنان.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن يتم تعميق وتوسيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات وفقاً لإرادة قادة البلدين.

ومن جهته صرح ولي عهد المملكة العربية السعودية بأننا نتفهم ظروفكم تماماً ونتمنى التوفيق لأشقائنا في إيران وقال: العلاقات الإيرانية السعودية تمر بمنعطف تاريخي وآمل أن ترتقي إلى أعلى المستويات في جميع المجالات.

واضاف: نقدر فرصة تواجد النائب الأول لسيادتكم في الرياض وسيكون لنا مباحثات ثنائية معه.