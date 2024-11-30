خلال لقاء مع ممثل ايران...ممثل اليابان يؤكد دعم بلاده لايران في مجموعة العمل المالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "هادي خاني" أمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مركز المعلومات المالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش الاجتماع الرئيسي للمجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال (EAG) في مدينة إندور بالهند، مع ميتسو توشي، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية.

وفي هذا اللقاء، أعرب توشي عن ارتياحه للتقرير المقدم حول إجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأعلن: "أن الحكومة اليابانية قررت المساعدة في عملية تطبيع قضية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجموعة العمل المالي".

وتابع: "ان اليايان ستسعى لتكون صوت إيران بين دول مجموعة السبع باعتبارها المؤسسين لمجموعة العمل المالي الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وناقش الجانبان في هذا الاجتماع سبل تبادل المعرفة والخبرة في مجالات مثل العملات المشفرة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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