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١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١١ م

بعد لقاء غروسي...عراقجي: مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وليس تحت الضغط والترهيب

بعد لقاء غروسي...عراقجي: مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وليس تحت الضغط والترهيب

شدد وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتفاوض على اساس مصالحها الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني بعد لقائه الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، على منصة اكس: "أجرينا اليوم محادثات مهمة وصريحة مع السيد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

بعد لقاء غروسي...عراقجي: مستعدون للتفاوض على أساس المصالح الوطنية وليس تحت الضغط والترهيب

واضاف: "باعتبارنا عضوا ملتزما في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإننا نواصل التعاون الكامل مع الوكالة الدولية".

وتابع: "يمكن حل الخلافات من خلال التعاون والحوار"، مبينا: 'اتفقنا على المضي قدما بإرادة قوية وحسن نية".

وشدد وزير الخارجية الايراني: "لم تترك إيران قط طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي السلمي"، مضيفا: "الآن جاء دور الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية".

وتابع عراقجي: "نحن مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا التي لا يمكن إنكارها، لكننا لسنا على استعداد للتفاوض تحت الضغط والترهيب".

رمز الخبر 1950762

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