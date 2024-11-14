غروسي يزور منشأتي فوردو ونطنز غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتواجد حاليا في طهران: "غدًا ستكون لدينا مرحلة مهمة جدًا من هذه الرحلة، حيث أخطط لزيارة منشأتين مهمتين في فردو ونطنز، الأمر الذي سيساعدني في الحصول على صورة كاملة عن تطور البرنامج النووي الإيراني.

هذا والتقى غروسي اليوم الخميس مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.

وأكد غروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اسلامي ان مفاوضاته كانت بناءة ويأمل في الحصول على حلول عملية في اطار التعاون مع ايران خلال هذه الزيارة.

/انتهى/