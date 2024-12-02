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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٠٠ م

وزير الجهاد الزراعي الايراني يغادر طهران متوجها الى الریاض لحضور مؤتمر مكافحة التصحر

وزير الجهاد الزراعي الايراني يغادر طهران متوجها الى الریاض لحضور مؤتمر مكافحة التصحر

غادر وزير الجهاد الزراعي الإيراني "غلام رضا نوري قزلجه"، طهران متوجها إلى الرياض لحضور المؤتمر السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر (COP16) الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر غلام رضا نوري قزلجه طهران اليوم الاثنين، متوجها إلى الرياض لحضور مؤتمر كوب 16 (COP16) الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويعد اللقاء مع وزراء زراعة الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) ومناقشة سبل مكافحة التصحر والجفاف على هامش هذه القمة أحد أهم برامج نوري قزلجه في زيارة التي تستغرق ثلاثة أيام.

وتسضيف الرياض هذا الاجتماع الذي يهتم بشكل مباشر بآثار التصحر وخطر الجفاف.

وعشية انطلاق المؤتمر في السعودية، احدى أكبر الصحاري في العالم، حذر تقرير جديد للأمم المتحدة من أن فقدان الغابات والتربة المتدهورة يقللان من القدرة على التكيف مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

/انتهى/

رمز الخبر 1951440

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