الأمم المتحدة: المجاعة تنتشر في السودان والصراع يتصاعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، عن "تفشّي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان في ظل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، متوقّعاً توسّعها في إقليم دارفور بحلول أيار/مايو 2025".

ويواجه 638 ألف شخص المجاعة في ثلاثة مخيمات للاجئين في ولاية شمال دارفور، وجبال النوبة، بحسب تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مبادرة تضمّ وكالات للأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة.

وكشف التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء أن خطر المجاعة يهدّد 17 منطقة إضافية.

وكانت اللجنة أعلنت في آب/أغسطس الماضي تفشّي المجاعة في مخيم زمزم بشمال دارفور وأنها امتدّت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن القلق إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي بسرعة في السودان، حيث يستمر تدهور القدرة على الوصول إلى الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال غوتيريش إنه بعد أكثر من 20 شهراً من الصراع، يواجه أكثر من 24.6 مليون شخص في السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

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