حرس الثورة: اغتيال الشهيد عفيف كان جريمة ضد الحقيقة ولكن لن يؤثر على مسار حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية بيانا عزى وهنأ استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف على يد الصهاينة الجبان.

وجاء في بيان حرس الثورة: "الشهيد "محمد عفيف" كان صديقاً قديماً للمجاهد الكبير السيد حسن نصر الله، ومستشاراً إعلامياً موثوقاً وفخوراً للأمين العام السابق لحزب الله في لبنان، ولا شك أن المحتلين الشيطانيين ارتكبوا هذه الجريمة، وهو اعتداء على الحقيقة والشفافية".

وأكد البيان: "إن هذه الجريمة لن تزعزع مسيرة مقاومة وصمود حزب الله بل ستعزز من عزيمة جهاد المقاومين ضد المحتل وستؤدي إلى تعميق حقد المجاهدين المقاومين اللبنانيين".

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