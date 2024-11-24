وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكيان الصهيوني يواصل قصف خيام اللاجئين في مخيم المغازي وسط قطاع واستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة وخاصة مخيمات اللاجئين في ما خلف شهداء وجرحى.

هذ وقد تعرض قسم الأكسجين المركزي في مستشفى كمال عدوان للقصف من قبل الاحتلال الصهيوني كما قصفت مقاتلات النظام الصهيوني الأحياء السكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أربعة شهداء على الأقل بينهم طفلان وقصفت المدفعية ومروحيات الاحتلال الصهيوني وسط وشرق مدينة رفح.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 44 الف و176 شخصا استشهدوا في قطاع غزة نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي على هذا القطاع منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

كما ذكرت هذه المؤسسة الطبية الفلسطينية أن إجمالي عدد جرحى هجمات جيش الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ بداية الحرب في هذا القطاع بلغ 104 الاف و473 شخصا.

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