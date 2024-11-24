أصوات المستوطنين الصهاينة ترتفع بسبب استمرار الأوضاع الحالية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المستوطنين أكدوا أن "حيفا والكريوت" الواقعتين في شمال الأراضي المحتلة تحوّلتا إلى الخط الأول في المواجهة مع قوات حزب الله. وأضافوا أن نهاريا أصبحت مدينة أشباح بسبب الخوف والذعر، حيث يُسمع صوت صفارات الإنذار في هذه المدينة خمس مرات على الأقل يوميًا.

وأشار مراسل قناة كان الصهيونية إلى أن سكان منطقتي الكريوت وحيفا قضوا 40 دقيقة في الملاجئ بسبب مجرد دخول طائرة مسيّرة واحدة من جهة لبنان إلى الأراضي المحتلة.

وأوضح التقرير أن المستوطنين يضطرون في كل مرة إلى الهروب نحو الملاجئ ثم الخروج منها مرارًا. وقال أحد المستوطنين: "نضطر للذهاب إلى الملاجئ خمس مرات على الأقل يوميًا."

واعترف مستوطن آخر قائلاً: "قبل عام لم أكن أتصور أن تشهد عكا سقوط صواريخ، لكن اليوم أصبحت الهجمات الصاروخية على هذه المنطقة أمرًا معتادًا."

وأكد المستوطنون أن العبء الاقتصادي الناتج عن الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله على نهاريا تسبب بضغط كبير عليهم، حيث أُغلقت المحال التجارية في المدينة بالكامل.

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