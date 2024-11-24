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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٥ م

حزب الله يستهدف مستوطنتي معالوت ترشيحا وحتسور هاجليليت

حزب الله يستهدف مستوطنتي معالوت ترشيحا وحتسور هاجليليت

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المُقاومة الإسلاميّة في لبنان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة حتسور هاجليليت، بصليةٍ صاروخية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951148

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