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٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٦ م

معظم الصهاينة يعتقدون أن إسرائيل لم تنتصر على حزب الله

معظم الصهاينة يعتقدون أن إسرائيل لم تنتصر على حزب الله

أظهرت نتائج استطلاعات رأي أجرتها وسائل إعلام إسرائيلية أن عددًا كبيرًا من الصهاينة يعتقدون أن إسرائيل لم تتمكن من هزيمة حزب الله اللبناني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنَّ استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية حول الاتفاق مع لبنان أظهر أن 69% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل لم تنتصر على حزب الله في هذه الحرب.

من جهة أخرى، كشفت نتائج استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية أن 60.8% من المشاركين يرون أن إسرائيل لم تحقق نصرًا على حزب الله، بينما 25.8% فقط يعتقدون أن إسرائيل انتصرت، و13.4% أعربوا عن عدم تأكدهم.

وبخصوص انتهاء الحرب في لبنان، أيد 44% إنهاء الحرب، بينما عارض 37% اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وفيما يتعلق بجبهة غزة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 65.7% يعتقدون بضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة والسعي للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1951262

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