معظم الصهاينة يعتقدون أن إسرائيل لم تنتصر على حزب الله

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنَّ استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية حول الاتفاق مع لبنان أظهر أن 69% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل لم تنتصر على حزب الله في هذه الحرب.

من جهة أخرى، كشفت نتائج استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية أن 60.8% من المشاركين يرون أن إسرائيل لم تحقق نصرًا على حزب الله، بينما 25.8% فقط يعتقدون أن إسرائيل انتصرت، و13.4% أعربوا عن عدم تأكدهم.

وبخصوص انتهاء الحرب في لبنان، أيد 44% إنهاء الحرب، بينما عارض 37% اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وفيما يتعلق بجبهة غزة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 65.7% يعتقدون بضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة والسعي للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

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