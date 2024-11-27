قاليباف: سعداء بوقف اطلاق النار في لبنان وامامنا الوعد الصادق 3 حتما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني، محمد باقر قاليباف، عن سروره لحصول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة يوم البرلمان الايراني، والذي أقيم بحضور 245 صحافياً ومصوراً وممثلاً من 100 وسيلة إعلام محلية وأجنبية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي: "أنا سعيد لأننا نشهد وقف إطلاق النار في لبنان ونرحب بهذا الاتفاق"، مضيفا: "نحمد الله على أن الشعب اللبناني العزيز يقضي هذه الليلة بسلام دون قمع الكيان الصهيوني وتفجيراته الإجرامية".

وأضاف قاليباف: "كما نحمد الله على أن مقاتلي حزب الله قاوموا وقاتلوا بكرامة وشرف وشجاعة ولم يسمحوا أبدا باحتلال شبر واحد من أرضهم من قبل العدو".

هذا ودخل اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني فجر اليوم الاربعاء حيز التنفيذ، بعد الاعلان عنه مساء الامس الثلاثاء.

وردا على سؤال أحد الصحفيين الفلسطينيين حول تهديد الكيان الصهيوني لإيران بعد اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاليباف: |نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وهذا السلام قد تحقق في لبنان ونأمل أن يتحقق نفس السلام في غزة".

وأضاف: "أن يقول المجرم نتنياهو إنه يركز على إيران أمر مبالغ فيه. وعندما بدأت الحرب في لبنان واستشهاد الشهيد نصر الله وحدثت جريمة تفجيرات البيجر ظن العدو أن حزب الله قد ضعف".

وتابع قاليباف: |خلال رحلتي إلى بيروت وسط الدخان والنار، رأيت الصبر واللباقة والإبداع في أهل بيروت المكلومين، ورأيت حزب الله حيا. لقد قلت في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف إن حزب الله أصبح أكثر حيوية من أي وقت مضى. لقد جاء نتنياهو بسبعة جيوش إلى جنوب لبنان للاستيلاء عليه، لكنه لم ينجح قط. لذلك يجب ان لايهدد لأنه فشل".

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "حتى الليلة الماضية تعرضت تل أبيب للهجوم، وهذه هي قوة الإسلام، ونحن بالتأكيد أمامنا علمية الوعد الصادق 3، هذا هو قرارنا، وبالطبع ستتم في الوقت المناسب".

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