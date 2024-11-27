بقائي: نرفض وندين المزاعم التي وردت في بيان وزراء خارجية مجموعة السبع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بشكل كامل، الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي وردت في جزء من بيان وزراء خارجية مجموعة السبع في روما ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

قائلا ان السياسات غير المشروعة وغير العادلة والاحادية والتمييزية والمتغطرسة لمجموعة الدول السبع وبعض اعضائها على الخصوص، الحقت اضرارا بالسلام والامن الدوليين لا يمكن ترميمها، والنموذج الواضح لهذه السياسة غير المسؤولة هو الدعم الشامل لبعض اعضاء هذه المجموعة للابادة والحرب التي تشعلها "اسرائيل" المحتلة في غزة ولبنان.

وندد بقائي ايضا بالازدواجية والاحادية التي يمارسها كبار اعضاء مجموعة السبع دون اكتراث بمبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية، قائلا ان مجموعة الدول السبع ليست فقط لا تمثل المجتمع الدولي بل ان زيفها تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في العالم وخاصة في فلسطين المحتلة ولبنان لا يمنحها مكانة اخلاقية لوعظ الآخرين.

ورفض بقائي بشدة المزاعم الواهية والتكرارية الواردة في البيان عن تزويد ايران روسيا بالاسلحة وتوتير المنطقة ومسألة حقوق الانسان في ايران مؤكدا ان حق ايران في الرد على العدوان الصهيوني يندرج في اطار الدفاع عن النفس وهو مبدأ مثبّت في ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

كما ندد ايضا بقيام دول مجموعة السبع بالتغاضي الكامل عن جرائم الكيان الصهيوني وتبديل مكان الضحية والجلاد، وكيل التهم لحركات المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار .

وفي الختام شدد بقائي ان ايران هي مطلعة على مسؤولياتها ازاء الامن والاستقرار في المنطقة ولا تدخر اي جهد في هذا الصدد.