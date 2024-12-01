حداد عادل: الشهيد سليماني كان حلقة وصل بين الدبلوماسية وساحة المعركة

أفادت وكالة مهر للأنباء، انطلقت مراسم تكريم يوم القوات البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني بحضور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، وغلامعلي حداد عادل، مستشار قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، إلى جانب عدد من المفكرين وممثلين عن دول مثل أذربيجان، روسيا، باكستان، إندونيسيا، عُمان، ومُلحقين عسكريين من 24 دولة، وذلك في مركز المؤتمرات الدولية بالخليج الفارسي.

وفي كلمته خلال المراسم، أكد غلامعلي حداد عادل على أهمية الحاج قاسم سليماني، قائلاً: "الحاج قاسم كان الرابط الذي يدمج بين الدبلوماسية وساحة المعركة؛ واليوم تحتل القوات المسلحة الإيرانية مكانة خاصة وعزيزة لدى الشعب الإيراني. وقد أولى قائد الثورة الإسلامية أهمية خاصة للسياسات التي تركز على التنمية البحرية".

وأضاف في سياق حديثه عن تاريخ الملاحة البحرية في إيران: "الإيرانيون والمسلمون في هذه المنطقة من غرب آسيا، والتي تُعرف بالشرق الأوسط، كانوا دائماً على اتصال بالبحر. فعلى سبيل المثال، عندما وصل المسلمون من الجزيرة العربية، مهد الإسلام، إلى فلسطين، أصبحت الحدود البحرية وسيلة اتصالهم مع العالم الخارجي".

وأشار حداد عادل إلى أن الإيرانيين تعاملوا مع البحر منذ عهد الإمبراطورية الأخمينية، قائلاً: "منذ تلك الفترة، كان الإيرانيون يتواصلون مع الدول الأخرى عبر البحر لأغراض السفر والتجارة، مما عزز علاقاتهم مع مختلف دول العالم".

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