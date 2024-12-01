روزنبرغ: إيران تعمل على تطوير قدراتها البحرية استجابة لظروف المنطقة المعقدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العقيد بيتر روزنبرغ، خلال حفل إحياء يوم البحرية العسكرية في مركز الخليج الفارسي الدولي: نحن، نهنئ البحرية الايرانية بهذا اليوم العظيم.

وأضاف: نحن ندرك قدرات البحرية، وهذه القوة والاقتدار ليست مفاجئة بالنظر إلى أن إيران قوة بحرية قوية. اليوم، أصبحت القضايا السياسية والإقليمية معقدة، وفي هذه الظروف الإستراتيجية المعقدة، تعمل البحرية الإيرانية على تطوير قدراتها، وبالنظر إلى سواحل إيران الطويلة، فهذا أمر طبيعي.

وتابع: لكن كدبلوماسي فإنني أعتبر الدبلوماسية هي أفضل شيء في تحقيق الأهداف وأود أن أشكر قادة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على توفير الظروف لهذا الحفل ومناقشة وتوسيع الدبلوماسية الدفاعية.

/انتهى/