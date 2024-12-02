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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٧ ص

عراقجي يقدم تمثالا من الشهيد سليماني للرئيس السوري كهدية

عراقجي يقدم تمثالا من الشهيد سليماني للرئيس السوري كهدية

أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني، محمد حسين رنجبران ان وزير الخارجية أهدى تمثالا نصفيا من الشهيد سليماني للرئيس السوري بشار الاسد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في منشور له صباح اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس، كتب مساعد وزير الخارجية: "اهدى وزير الخارجية تمثال النصفي للشهيد اللواء سليماني للرئيس السورى بشار الاسد في اللقاء الذي جمعهما امس الاحد".

واضاف رنجبران : |مديرة مؤسسة الشهيد الحاج قاسم سليماني، "زينب سليماني"، قدمت هذا التمثال لوزير الخارجية الايراني لكي يهديها للرئيس السوري بشار الأسد.

هذا وقد التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، يوم الاحد في دمشق الرئيس السوري "بشار الأسد"، وناقش معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مؤكدا دعم ايران للحكومة والشعب السوريين والسلام والاستقرار في هذا البلد.

كما وصل وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة صباح اليوم الاثنين للقاء كبار المسؤولين في تركيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1951419

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