ليلة لاتنسى في دمشق...

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عراقجي في منشور باللغة العربية على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" فجر اليوم الاثنين بعنوان: ليلة لا تنسى في دمشق...

واضاف: بعد لقاء مهم مع رئيس الجمهورية العربية السورية، وزيارة مقام السيدة رقية سلام الله عليها، تناولنا في مطعم في منطقة مزة وبجوار اهل دمشق الطيبين، "الشاورما" التي تشتهر بها هذه المدينة.

وتابع: يمكنك ان تجد "الشاورما" في كل مكان، لكن "الشاورما" الاصيلة تعود الى دمشق بتاريخ يصل الى قرن من الزمن.

وقد غادر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي العاصمة السورية دمشق، مساء الأحد، متوجها الى العاصمة التركية انقرة، المحطة الثانية لجولته الاقليمية.

وكان عراقجي الذي وصل عصر الاحد الى دمشق على راس وفد رفيع المستوى، قد التقى بالرئيس السوري "بشار الأسد" وأجرى معه محادثات.

وشرح عراقجي عقب هذا اللقاء للصحفيين فحوى محادثاته مع الرئيس الاسد، وقال انه نقل الى الرئيس السوري بشار الاسد رسالة دعم ايران لسوريا، وقال بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر عن قرب وتطرق الى التفاصيل المتعلقة بالاعمال الجارية والدعم الذي يجب ان يحدث.

وقال عراقجي " كان لي لقاء جيد جدا وهام مع الرئيس بشار الاسد وكان اللقاء صريحا جدا ووديا وتناول الاوضاع الجارية في المنطقة وسوريا".

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