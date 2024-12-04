السفر إلى جزيرة بوموسى الإيرانية أصبح متاحاً للجميع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اتخاذ خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة في الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، مما جعل السفر إلى جزيرة بوموسى أكثر سهولة.

في السابق، كان يتعين على الأفراد الراغبين في السفر إلى جزيرة بوموسى في الخليج الفارسي الحصول على كفيل محلي أو تصريح سفر من القائم مقامية أو محافظة هرمزغان. لكن الآن، لم يعد هناك حاجة لأي استعلام أو كفيل أو دعوة.

جزيرة بوموسى ترحب بجميع أبناء الوطن من جميع أنحاء إيران الحبيبة، والحوافز المقدمة لهذه الجزيرة تشير إلى تحقيق ازدهار محلي ومستقبل مشرق لهذه الجزيرة الإيرانية.

/انتهى/