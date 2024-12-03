مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في الحسكة يؤكد دعمه ومساندته للجيش السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في محافظة الحسكة بيانا أكد فيه التزامه الكامل والداعم والمساند للجيش العربي السوري في مواجهة قطعان المسلحين التي هاجمت حلب.

وجاء في البيان: "مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في محافظة الحسكة يؤكد التزامه الكامل والداعم والمساند للقيادة العسكرية في حربها العادلة حرب الحق على الباطل في مواجهة قطعان المسلحين التي هاجمت محافظة حلب يوم الأربعاء الفائت مدعومة من الكيان الصهيوني المجرم والاحتلالين الأمريكي والتركي في المنطقة بشكل مباشر".

وتابع البيان: "نرى أن نهاية الإرهاب في سوريه ستكون قريبة إن شاء الله وهنا لابد لنا من التأكيد على الدور الإعلامي المقاوم للإعلام المعادي الذي يقوم بنشر معلومات تضليلية الهدف منها نشر حالة الإحباط واليأس للنيل من إرادة المواطن السوري وصموده من خلال القنوات التي تساند الإرهاب وتدعمه إعلاميا ومواقع وصفحات قطعان الإرهابيين ومن والأهم وعلى رأس تلك القنوات العربية التي شاركتا منذ بداية الحرب على سوريا في سفك الدم السوري ولذلك نهيب بكل أبنائنا الاستنفار الكامل على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرية تلك القنوات والصفحات والمواقع وكشف زيفها وكذبها وعدم تصديق ما تنشره من أكاذيب تتعلق بالوضع الميداني وتمس القيادة العسكرية وعدم متابعتها ومحاربتها إعلاميا" .

المصدر: RT

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