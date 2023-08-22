مشاركة أكثر من 40 فنان أجنبي في مسلسل «سلمان الفارسي»

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد «طاهري» أن الفنانين الأجانب الذين سوف يؤدون دورهم في هذا المسلسل هم من المغرب وتونس واليونان وارمينيا، بالاضافة الى عدد كبير من الفنانين في العالم العربي وآسيا واوروبا الذين سيشاركون في المشاهد المتعلقة بالحجاز.

وتابع قائلا: لقد بدأنا في اليوم الاول من تصوير مشاهد المسلسل بحضور نحو 600 شخص من فناني السينما والمسرح من مختلف انحاء البلاد، ونأمل أن ننهي الفصل الخاص بسيرة هذا الصحابي الجليل المتعلقة بفترة حياته في ايران في غضون أقل من عامين.

ولفت الى أنه وحسب المفاوضات الاولية التي اجريت مع الكثير من الفنانين الايرانيين البارزين، سيتم التوقيع على عقودهم للمشاركة في هذا المسلسل التاريخي خلال الشهرين المقبلين.

وكان مدير مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية «بيمان جِبِلّي» قد أكد لدى مشاهدته الأعمال الاولية لانتاج مسلسل «سلمان الفارسي» على أهمية انتاج مثل هذه المسلسلات الاسلامية من قبل المؤسسة.

ووصف المسلسل بأنه يحظى بأهمية بالغة خاصة بمشاركة جمع كبير من الفنانين البارزين المخضرمين في هذا العمل الاسلامي الكبير، معتبرا مشاركة نحو 600 فنان فيه بانه يظهر أهميته.

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