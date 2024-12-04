مساعد الشؤون الدولية في مكتب قائد الثورة يلتقي مفتي روسيا في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى مساعد رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "اية الله محسن قمي"، اليوم الاربعاء في موسكو، المفتي العام، رئيس دائرة المسلمين في روسيا "الشيخ راويل عين الدين"؛ وبحث الجانبان في سبل تطوير التعاون الديني والثقافي بين البلدين.

واشار اية الله قمي ، في هذا اللقاء الذي حضره السفير الايراني لدى روسيا "كاظم جلالي" ايضا، الى المباحثات الثنائية السابقة بينه والشيخ عين الدين في طهران وموسكو، قائلا : ان سماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية في ايران، يؤكدان على توسيع العلاقات الثنائية مع روسيا؛ وفي ظل الاهمية التي يوليها السيد بوتين، نتطلع الى نمو هذه الاواصر بجميع المجالات واكثر من اي وقت مضى.

كما اشاد المسؤول في مكتب قائد الثورة الاسلامية، بـ "المواقف الانسانية القيمة" لرئيس دائرة المسلمين الروسية قبال التطورات الاقليمية والدولية، خاصة ما يجري في غزة وجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

واضاف : ان الدعم المتواصل الذي يقدمه الشيخ راويل عين الدين للشعبين الفلسطيني (في غزة) واللبناني، يدل على نهجه المنبثق من القيم الاسلامية السامية.

وفي السياق ذاته، ثمّن اية الله قمي جهود المفتي العام الروسي الهادفة الى تعزيز الوحدة والتقريب بين اتباع المذاهب الاسلامية في روسيا.

في المقابل، عبر رئيس دائرة المسلمين بروسيا، عن سعادته للقاء مساعد رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية والوفد المرافق له، محمّلا اياه تحياته وجميع المسلمين الروس لقائد الثورة الامام السيد علي خامنئي (حفظه الله)، ودعاءهم لسماحته بدوام السلامة وطول العمر.

وقال الشيخ عين الدين في هذا اللقاء : انني على يقين بان ايران وروسيا، وبفضل القيادة الحكيمة في كلا البلدين تستطيعان التغلب على اعدائهما قطعا.

وفي جانب اخر من تصريحاته، احيا المفتي الروسي، ذكرى الرئيس الايراني الشهيد السيد ابراهيم رئيسي (ره)، مؤكدا : ان واحدة من الذكريات التي تعتز بها دائرة المسلمين الروسية، تعود الى زيارة الشهيد رئيسي للمسجد الجامع الكبير في موسكو، وايضا اللقاء الودّي الذي عقده مع اعضاء مجلس الافتاء والمسلمين الروس.