قوات الجيش السوري تتصدى للجماعات المسلحة في محافظتي حمص وحماة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن الجيش السوري يعيد انتشاره وتموضعه "بعد مهاجمة عناصر إرهابية حواجز ونقاط الجيش بهدف إشغال القوات المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

وأكّد الجيش السوري، اليوم السبت، أنّ قواته العاملة في محافظتي درعا والسويداء (جنوبي سوريا)، قامت بإعادة انتشار وتموضع، كما أقامت طوقاً أمنياً قوياً ومتماسكاً في ذلك الاتجاه.

وقال بيانٌ صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إنّ "إعادة الانتشار والتموضع جاءت بعد مهاجمة عناصر إرهابية حواجز ونقاط الجيش المتباعدة، بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماه في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

وشدّد البيان على أنّ القوات المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه الإرهاب بكلّ حزمٍ وقوّة.

وبينما تتصدّى قوات الجيش السوري للجماعات المسلحة في محافظتي حمص وحماة، يقوم مسلحون آخرون في جنوبي سوريا بمهاجمة نقاط تمركز الجيش السوري في محافظتي درعا والسويداء.

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