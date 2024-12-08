اختبار دوران منظومة "سامان 1" للنقل المداري في الفضاء بنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أحدث اختبار للأنظمة الفرعية لكتلة النقل المداري، والذي بدأ مساء الجمعة، تم اختبار النظام الفرعي للدوران بمساعدة محركات الوقود الصلب منخفضة الدفع. تم تنفيذه بنجاح، كما تم فحص نظام السلامة والأسلحة والتأكد من صحته.

وخلال المرورات المختلفة لمنظومة النقل المداري "سامان 1" عبر الفضاء الخارجي لإيران، تم إجراء العديد من الاختبارات عليها حتى الآن. وتضمنت هذه الاختبارات فحص أداء النظام الفرعي لتلقي البيانات وإرسال الأوامر مما يوضح صحة تشغيلها، بالإضافة إلى صحة عمل الأنظمة الفرعية الأخرى بما في ذلك المحركات وخزانات الغاز المضغوط وإدارة البيانات وكمبيوتر الطيران، وأجهزة الاستشعار المختلفة مثل الجيروسكوبات، وكذلك صمامات التحكم، والدفاعات.

كما تم تقييم أداء النظام الفرعي لتحديد الحالة، والتحكم في الحالة بمساعدة دافعات الغاز البارد، والنظام الفرعي للدوران القسري بغرض التحكم في درجة الحرارة بعناية، واستنادا إلى البيانات الناتجة، تم تأكيد أدائها.

كما أنه من خلال التأكد من التشغيل الصحيح للأجزاء المختلفة من عملية فصل الحمولة التصويرية التي تم تجميعها على الكتلة بدلا من القمر الصناعي، تم تنفيذها أيضا على نفس الارتفاع الأولي، مما يدل على دقة التصميم والبناء و تشغيل نظام فصل الضوء (النطاق الضوئي) في كتلة النقل وله مدار سامان 1، وهو أحد المكونات المهمة لهذه الكتلة لإطلاق الأقمار الصناعية في المدار.

تجدر الإشارة إلى أن كتلة النقل المداري سامان 1 تم تصميمها وبناؤها من قبل معهد أبحاث الفضاء الإيراني كخطوة تشغيلية مهمة لنقل الأقمار الصناعية إلى مدارات عالية الارتفاع، والتي أطلقها يوم الجمعة حامل الأقمار الصناعية سيمرغ من قاعدة الإمام الخميني الفضائية مع حمولتين أخريين تم إطلاقهما وحقنهما بنجاح في مدار بيضاوي الشكل بارتفاع 410 كم وحضيض يبلغ 300 كم.

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