منظمة الفضاء الإيرانية تعلن عن وصول أكبر وأثقل شحنة فضائية إيرانية إلى المدار بنجاح

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، في إشارة إلى الإطلاق الناجح لأكبر وأثقل شحنة فضائية إيرانية في المدار: "تم إطلاق وحقن كتلة النقل المداري سامان 1 الى جانب قمر "فخر" الصناعي في المدار بنجاح وذلك بواسطة حامل سيمرغ للاقمار الصناعي، وهي خطوة تشغيلية لنقل الأقمار الصناعية على ارتفاعات عالية".

وأضاف حسن سالاريه خلال حديث له حول الوضع الأخير لهذا الإطلاق: "كان يوم أمس يومًا تاريخيًا لا يُنسى بالنسبة لصناعة الفضاء الإيرانية؛ أطلق حامل سيمرغ للأقمار الصناعية واحدة من أثقل الحمولات في تاريخ صناعة الفضاء الإيرانية حتى الآن".

وقال نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن إحدى هذه الشحنات أو الشحنة الرئيسية هي كتلة النقل المدارية سامان 1، مما يفتح دورًا خاصًا ومهمًا للغاية في صناعة الفضاء. وتستخدم هذه الكتل لنقل الأقمار الصناعية إلى ارتفاعات عالية ووضع عدة أقمار صناعية في نقاط مدارية مختلفة".

وتابع سالاريه: "حاليًا تم إنشاء اتصال ثنائي الاتجاه مع الكتلة وتم اختبار الأنظمة الفرعية المختلفة المتعلقة بهذه الكتلة وإجراء هذه الاختبارات سيتم الانتهاء منها في المستقبل. كان ينبغي علينا أن نقوم بتثبيت الكتلة في الخطوة الأولى. والخطوة التالية هي وضع الكتلة في الاتجاه الصحيح. وبعد ذلك يأتي دور مناورات النقل المداري، والتي تؤدي باختصار إلى مناورة إحداث دوران متعمد ومن ثم تشغيل المحرك الرئيسي للانتقال المداري إلى المدار العلوي وإعادة تثبيت الكتلة".

وأكد رئيس منظمة الفضائ الايرانية: "الهدف الرئيسي في هذه العملية هو قياس أداء الأنظمة الفرعية المختلفة للأجزاء المختلفة المصممة للكتلة، ومع هذه الاختبارات سنكون جاهزين لاستخدامها للإرسال عبر الأقمار الصناعية".

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