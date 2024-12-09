ایران تدعو الى تحديد وضع المسجونين الايرانيين في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى خسرو حكيمي، مستشار رئيس السلطة القضائية الايرانية مع وفدا قضائيا عراقيا وقال: "هناك أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين تشمل نقل المحكومين وتسليم المجرمين والتعاون في المجال الجنائي للشؤون القانونية والتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية؛ ويجري تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل صحيح بين البلدين، وتستمر التفاعلات القانونية والقضائية بين البلدين؛ وزار رئيس السلطة القضائية العراق وعقد اجتماعات حول اغتيال اللواء الشهيد سليماني".

وقال حكيمي: "بحسب آخر الإحصائيات، يوجد 499 مواطناً إيرانياً مسجوناً في العراق، و125 مواطناً عراقياً مسجوناً في إيران. ونطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وضع قضاياهم".

وتابع مستشار رئيس السلطة القضائية: في فبراير 2019 تم التوقيع على اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطة القضائية في البلدين خلال زيارة رئيس السلطة القضائية آنذاك إلى العراق.

كما أشار الحكيمي إلى الإجراءات المتخذة العام الماضي وقال: خطة عمل التعاون القانوني والقضائي بين السلطة القضائية والمجلس الأعلى القضاء العراقي خلال زيارة رئيس هذا المجلس إلى إيران ومحضر اجتماع التفاهمات في الجولة الأولى والثانية من اجتماع اللجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب بين أمين هيئة حقوق الإنسان من بين الاتفاقيات القضائية الاخرى بين البلدين.

/انتهى/