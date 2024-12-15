غير بيدرسون يصل إلى دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريح له قال المبعوث الأممي إلى سوريا، نراقب الوضع ونتطلع تقدما لما سيحصل بشأن الانتقال السياسي.

وأضاف: نعمل مع مختلف أطياف الشعب السوري.. يجب أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها.

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