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١٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٥١ م

غير بيدرسون يصل إلى دمشق

غير بيدرسون يصل إلى دمشق

وصل المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون إلى دمشق في أول زيارة له منذ سقوط النظام السابق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريح له قال المبعوث الأممي إلى سوريا، نراقب الوضع ونتطلع تقدما لما سيحصل بشأن الانتقال السياسي.

وأضاف: نعمل مع مختلف أطياف الشعب السوري.. يجب أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها.

/انتهى/

رمز الخبر 1951878

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