بقائي: إيران تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف الإبادة الجماعية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة استمرار الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على خيام اللاجئين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك مخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء، بينهم أطفال أبرياء.

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية استمرار تقاعس المؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي ضد الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين بسبب الدعم الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، بالمخزي، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاكمة ومعاقبة قادة كيان الاحتلال على الجرائم الشنيعة التي ارتكبت.

وذكّر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بالأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بمحاكمة واعتقال كبار المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومسؤولية الدول الأعضاء في المحكمة لتنفيذها مذكرات الاعتقال، وواجب جميع الحكومات وفقا للقانون الدولي العام لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحظر الإبادة الجماعية.

وأشار بقائي إلى استهتار الكيان الصهيوني بالأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية والامتناع عن ارتكاب أعمال مخالفة لـ’اتفاقية حظر الإبادة الجماعية‘، وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لجعل انتهاكات الكيان الاحتلال المستمرة مكلفة، وإجباره على تنفيذ أحكام السلطة القضائية للأمم المتحدة.

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