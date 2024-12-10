بقائي: استغلال خطاب حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية هو أكبر تهديد وخطر عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يشعر البشر بالفخر لإنجازهم البارز في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.

وأضاف بقائي: رغم ذلك، فإن استغلال خطاب حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالح سياسية، إلى جانب المعايير المزدوجة والمعاملات الانتقائية، لا يزال يشكل التهديد الأكبر لحماية حقوق الإنسان، ويعرض تماسك وشرعية بنية حقوق الإنسان لخطر جسيم.

يُذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو اتفاقية دولية تم اعتمادها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس بتاريخ 10 ديسمبر 1948. جاء هذا الإعلان كنتيجة مباشرة للحرب العالمية الثانية، ولأول مرة يعبر عن الحقوق التي يستحقها جميع البشر بشكل عالمي.

يتكون الإعلان من 30 مادة توضح رؤية الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان. وقد حددت هذه المواد الحقوق الأساسية المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية التي يجب أن يتمتع بها جميع البشر في أي بلد من العالم.