  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٣٣ م

قائد الثورة يستقبل جمعا من النساء الإيرانيات غدا

قائد الثورة يستقبل جمعا من النساء الإيرانيات غدا

تلتقي مجموعة من النساء من مختلف الفئات، صباح غدٍ الثلاثاء بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، في حسينية الإمام الخميني (رض) قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه في ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ستلتقي مجموعة من النساء من مختلف الفئات الاجتماعية، صباح يوم الثلاثاء، في حسينية الإمام الخميني (رض) قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

وقد أشار قائد الثورة قبل ثلاث سنوات في لقاء مع مداحي أهل البيت عليهم السلام إلى طلب مجموعة من النساء لعقد لقاء بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، وأكد على مناسبة مثل هذه اللقاءات. ومنذ ذلك الحين، تم تنظيم هذا اللقاء في مناسبات ذكرى ولادة السيدة الزهراء في العامين الماضيين أيضًا.

رمز الخبر 1951916

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات