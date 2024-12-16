قائد الثورة يستقبل جمعا من النساء الإيرانيات غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه في ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ستلتقي مجموعة من النساء من مختلف الفئات الاجتماعية، صباح يوم الثلاثاء، في حسينية الإمام الخميني (رض) قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

وقد أشار قائد الثورة قبل ثلاث سنوات في لقاء مع مداحي أهل البيت عليهم السلام إلى طلب مجموعة من النساء لعقد لقاء بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، وأكد على مناسبة مثل هذه اللقاءات. ومنذ ذلك الحين، تم تنظيم هذا اللقاء في مناسبات ذكرى ولادة السيدة الزهراء في العامين الماضيين أيضًا.