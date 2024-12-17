عدوان أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت قناة المسيرة أن العدوان الأمريكي استهدف بعدة غارات مجمع العرضي التابع لوزارة الدفاع في مديرية الصافية بالعاصمة صنعاء.

ومن جهته، ناطق حكومة التغيير والبناء، وزير الإعلام اليمني هاشم شرف الدين، أن العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء يأتي في سياق محاولات كسر إرادة شعبنا عن إسناد الشعب الفلسطيني.

وأكد شرف الدين أن أعداء بلدنا عاجزون عن التأثير على قدراتنا العسكرية فاليمن حكومةً وشعباً لا تهزه هذه الممارسات الإرهابية الأمريكية.

وقال "إن العدوان الأمريكي، على مجمع العرضي يأتي أيضًا بهدف إتاحة المجال أمام العدو الإسرائيلي ليستبيح البلدان العربية كما يشاء دون إزعاج".

وتوعد تحالف العدوان بأن "ردنا سيكون قويا، ولن نتوانى عن مواجهة كل محاولة للتدخل في شؤوننا أو أي عدوان علينا"، مضيفا "سنبقى صامدين حتى تحرير كامل التراب اليمني من براثن المحتلين والخونة المرتزقة".

وجدد التأكيد، على مواصلة "عملياتنا العسكرية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس حتى وقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على غزة وإنهاء حصارها".

ويأتي هذا العدوان في وقتٍ يواصل فيه اليمن جبهة إسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في غزة، فارضا حظرا على الملاحة البحرية إلى موانئ كيان العدو، بالتوازي مع استهداف عمق فلسطين المحتلّة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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