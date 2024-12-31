إيران ستكون مراقب الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "دميتري كالتسوف"، سفير بيلاروسيا في إيران، صباح اليوم -الثلاثاء 31 ديسمبر مع "علي زيني‌وند"، نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية، في مقر وزارة الداخلية.

وخلال اللقاء، وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا في 26 يناير، وجه سفير بيلاروسيا في طهران، نيابة عن بلاده، دعوة إلى زيني‌وند، بصفته نائب الوزير ورئيس اللجنة الانتخابية في إيران، ليترأس وفدًا لحضور الانتخابات في بيلاروسيا كمراقب دولي.

وقد رحب زيني‌وند بهذه الدعوة، مشيرًا إلى أن الانتخابات في إيران تُعد من بين الأكثر ديمقراطية وأمنًا، وقال: "تُجرى الانتخابات في إيران تحت إشراف وزارة الداخلية، مجلس صيانة الدستور، ومجلس الشورى الإسلامي، وتتاح الفرصة لجميع الأحزاب والجماعات في إيران للمشاركة فيها".

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