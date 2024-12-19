افتتاح السفارتين الإيرانية والمصرية قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح "مهدي سنائي"، مساعد الشؤون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية الإيرانية، بأن إيران ومصر، ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما لأكثر من أربعة عقود، قد شهدتا تحسنًا في مستوى التفاعل خلال العام الماضي.

وأوضح سنائي أن حوارًا جيدًا جرى في شهر نوفمبر الماضي بين رئيسي البلدين، وتم اتخاذ خطوات أولية وبدء محادثات سياسية بين الجانبين.

وأضاف: "هناك إرادة متبادلة لدى البلدين لاستئناف العلاقات، ونأمل أن تثمر الخطوات المتخذة عن إعادة فتح السفارتين في المستقبل القريب."

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