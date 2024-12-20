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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٤٣ ص

قائد في الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد بشكل صارم

قائد في الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد بشكل صارم

صرح قائد طيران الجيش الايراني العميد طيار قاسم خاموشي ان قواتنا مستعدون للوقوف بشكل حاسم ضد أي تهديد وأزمة ومواصلة دعم مُثُل الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد طيران الجيش الايراني العميد طيار قاسم خاموشي في الحفل الختامي لقمة شهداء الجيش التي أقيمت في محافظة جهارمحال وبختياري بحضور نخبة من كبار القادة والمسؤولين الوطنيين والعسكريين وقدامى عصر الدفاع المقدس وأسر الشهداء: "يجب ألا نتجاهل أبدًا مبادئ وقيم الثورة الإسلامية، التي ضحى من أجلها العديد من الشهداء بحياتهم".

واوضح العميد الطيار خاموشي: "ان اليوم، أصبحت تهديدات الأعداء أكثر تعقيدًا وانتشارًا مما كانت عليه في الماضي".

وشدد قائد طيران الجيش الايراني: "نحن على استعداد تام لمواجهة أي تهديد أو أزمة بشكل حاسم وصارم".

رمز الخبر 1952023

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