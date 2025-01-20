بيرسبوليس في انتظار توقيع إسماعيل كارتال

أفادت وكالة مهر للأنباء، توصل بيرسبوليس إلى اتفاق نهائي مع إسماعيل كارتال، المدرب السابق لـ"فنربخشة" التركي، بعد عدة أسابيع من المفاوضات مع خيارات مختلفة، وقد أرسل له عقدًا ليقوم بتوقيعه إلكترونيًا. ومن المتوقع أن يتوجه المدرب التركي إلى إيران بعد توقيع عقده ليتم تقديمه رسميًا كمدرب جديد لبيرسبوليس.

وأكد مصدر مطلع في النادي هذا الخبر في حديثه مع ايسنا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أجرى فيه اليوم والتر ماتزاري، المدرب الإيطالي الشهير، آخر مفاوضاته مع بيرسبوليس، حيث طلب من النادي بعض الوقت للتفكير في عرض الفريق الأحمر في طهران.

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