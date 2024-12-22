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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ م

ايران تدين العدوان الأمريكي على صنعاء

ايران تدين العدوان الأمريكي على صنعاء

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، بشدة الغارات الجوية الامريكية التي استهدفت مناطق في مدينة صنعاء اليمنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، ان "الهجمات العدوانية المتتالية التي تنفذها امريكا ضد اليمن، هي ليست فقط انتهاكا سافرا للمبادئ والمعايير الدولية وميثاق الامم المتحدة، انما نقضا للمعايير والمبادئ المتعلقة بحقوق الانسان الدولية، ومثالا على جريمة حرب.

وفي تصريح له اليوم الاحد، دان بقائي، بشدة، الغارات الجوية الامريكية التي استهدفت مناطق في مدينة صنعاء اليمنية.

كما اشاد، بموقف الشعب اليمني المشرف والمتمثل في الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم؛ مؤكدا بان هكذا موقف ينبع من ايمان اليمنيين وعقيدتهم الراسخة بمبدا الدفاع عن المظلوم قبال المحتل وجرائم الابادة.

كما طالب متحدث الخارجية، العالم الاسلامية ودول المنطقة وايضا الامم المتحدة، باتخاذ اجراء حازم ضد التحركات العدوانية للولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني في حق اليمن.

رمز الخبر 1952116

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