جامعة الإمام الخميني (رض) تقيم حفلا ثقافيا بمناسبة ذكرى "اليوم العالمي للغة العربية"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقامت جامعة الإمام الخميني (رض) الدولية – فرع قزوين (شمال غرب العاصمة طهران)، حفلا ثقافيا بمناسبة ذكرى "اليوم العالمي للغة العربية"تحت شعار "لغة الضاد"، حيث تضمن إلقاء محاضرات، وإجراء مسابقات وقراءة النصوص الأدبية والقصائد العربية، بمشاركة طلاب اللغة العربية وحضور مسؤولي الجامعة.

وفي بداية هذه الاحتفالية، هنأ الدكتور "علي رضا شيخي"، رئيس قسم اللغة العربية لجامعة الإمام الخميني (رض) بمحافظة قزوين، المشاركين لهذه المناسبة وتزامنها مع حلول ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، وتحدث عن التفاعل المتبادل بين العربية والفارسية.

ومن جانبه ألقى رئيس الجامعة الدكتور "سيد علي قاسم زاده" كلمة، تحدث فيها عن أهمية اللغة العربية للإيرانيين في مختلف العصور وأكد أن اللغة العربية تحظي بأهمية كبيرة لدى الإيرانيين.

كما حاضر الدكتور "عبد العلي آل بويه لنكرودي"، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة، حول أهمية اللغة العربية، قائلا : إن سبب خلود اللغة العربية في مختلف العصور هو أنها لغة القرآن.

إلى ذلك، وجهت الدكتورة "خديجة شهاب" أستاذة اللغة العربية في جامعة بيروت رسالة عبر فيديو مهنئة لجميع محبي اللغة العربية في العالم خاصة طلاب اللغة العربية بهذا اليوم.

وأشارت الدكتورة شهاب إلى أهمية اللغة العربية وفضلها الكبير في تنشئة الناطقين بها وتثقيفهم وطالبت من كل الجهات الاهتمام باللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة الحضارة الإسلامية.

ويتم سنويا الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 كانون الأول، وذلك تزامنا مع ذكرى صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، القاضي بإعتماد اللغة العربية ضمن لغات العمل الرسمية في منظمة الأمم المتحدة.