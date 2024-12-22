السفير الإيراني في اسلام أباد يعرب عن تعازيه باستشهاد 16جنديا من قوات الأمن الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم، على صفحته الشخصية على منصة X للتواصل الاجتماعي : "من المحزن أن نسمع نبأ استشهاد 16 باكستانيا من قوات الأمن في هجوم إرهابي".

وتابع: أقدم التعازي القلبية لحكومة وجيش وشعب باكستان، وخاصة العائلات التي فقدت أحباءها. سائلا الباري التعالى علو الدرجات للشهداء و الصبر والسلوان لعوائلهم وذويهم.

والجدير ذكره انه استشهد 16 جنديا باكستانيا وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان الباكستانية على نقطة عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية. ووقع الهجوم في منطقة ماكين بإقليم خيبر بختونخوا في ساعة متأخرة من الليل واستمر قرابة ساعتين من فجر السبت.

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