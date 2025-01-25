قائد البحرية الباكستانية: نتطلع بشدة لتعزيز العلاقات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية الباكستانية "نويد أشرف" أوضح أنه علی اعتاب مناورات "أمان 25" المتعددة الجنسيات التي تستضيفها البحرية الباكستانية لمدة خمسة أيام في الفترة من 7 إلى 11 فبراير، نشكر القوات البحرية الإيرانية على تواجدها المستمر بالدورات السابقة لمناورات "أمان 25".

وأضاف تتطلع البحرية الباكستانية إلى تطویر التعاون وإقامة علاقات أقوى مع إيران من خلال التدريبات وزيادة التفاعلات الثنائية والمتعددة الأطراف في المستقبل.

وعن التعاون التقليدي بين القوات البحرية الإيرانية والباكستانية في المياه الدولية والتبادلات البحرية، وخاصة في التعامل مع التحديات المشتركة قال المسؤول العسكري الباكستاني: ترتبط إيران وباكستان بعلاقات وثيقة ولهما مواقف مشتركة فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات البحرية.

وأكد أن زيادة تبادل الوفود رفيعة المستوى بين القوات البحرية للبلدين هي عملية مستمرة مضیفا أن قائد البحرية الباكستانية زار إيران في عام 2021 كما زار قائد البحرية الإيرانية، باكستان في صيف عام 2023.

وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة في المنطقة البحرية ودور دول الجوار في ضمان الأمن البحري ومكافحة التهديدات المشتركة، قال: نعتقد أن البيئة الجيوسياسية للمنطقة غير مستقرة ومعقدة وغامضة ونحن في خضم المنافسة الجيوسياسية والجيواقتصادية التي تسود منطقتنا.

وأضاف: أشعر أن الدول المجاورة يمكن أن تتعاون مع بعضها البعض في هيكل أمني بحري مركزي في المنطقة ویمکنها ضمان الحفاظ على الاستقرار في البحر من خلال الجهود الجماعية.

وقال: حققت البحرية الباكستانية تقدمًا كبيرًا في بناء السفن والفرقاطات القتالية وقاذفات الصواريخ بالإضافة إلى العديد من السفن التجارية الصغيرة والمتوسطة وإننا على استعداد للتعاون مع الشركاء والدول الصديقة في هذا المجال وفقا لسياسة الحكومة الباكستانية.

وکان رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية، "اللواء باقري" قال في وقت سابق: إن باكستان وجهت الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في مناورات "أمان 25" المتعددة الجنسيات التي تستضيفها البحرية الباكستانية، وبناء على قبولنا تم الاتفاق على أن نشارك بالمستوى الممكن. ويجب علينا أيضًا زيادة مشاركة باكستان في المناورات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتبادلات الحدودية المختلفة.

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