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٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٣١ م

الادميرال ايراني: ايران قادرة على تصنيع الاجهزة البحرية الاكثر تعقيدا

الادميرال ايراني: ايران قادرة على تصنيع الاجهزة البحرية الاكثر تعقيدا

قال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية في ايران "الادميرال شهرام ايراني" : نحن قادرون على تصنيع اكثر الاجهزة البحرية تعقيدا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح ادلى به الادميرال ايراني للصحفيين، اليوم الثلاثاء، عقب مراسم التوقيع على اتفاقيات لانتاج الاجهزة البحرية، باستضافة وزارة الطرق والتنمية الحضرية؛ لافتا الى ان الحكومة اتخذت الخطوة الاولى في سياق تنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية حول ضرورة التنمية الاقتصادية القائمة على البحر.

واضاف : لقد برهن شبابنا المختصون، سابقا وعبر انتاج المدمرة "دنا"، على قدراتنا في الابحار الى المحيطين الاطلسي والهادئ؛ مردفا بان اقتدار البلاد متجسّد في تصنيع الاجهزة البحرية الاكثر تعقيدا.

ومضى الى القول : من اليوم فصاعدا لم يعد انتاج القطع البحرية اجراء معقدا، بل سيتم ذلك بكل سهولة على ايدي المختصين المحليين.

رمز الخبر 1952198

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