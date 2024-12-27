العميد كودرزي يعلن عن ضبط 3000 قطعة سلاح خلال 9 اشهر قبل دخولها البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أحمد علي كودرزي خلال زيارته للمناطق الحدودية في مدينة نمين بمحافظة اردبيل شمال غرب ايران مساء الخميس: تمت إعادة أكثر من 1.2 مليون مواطن أجنبي بعد أن تم التعرف عليهم من قبل حرس الحدود حين محاولتهم دخول البلاد بصورة غير شرعية.

وأضاف: إن غالبية جهدنا وتركيزنا كان على حراسة وتأمين الحدود، وفي هذا المجال نجحنا في التعرف على الأجانب الذين كانوا يسعون لدخول حدود البلاد بطريقة غير شرعية.

وأعلن العميد كودرزي عن ضبط 3000 قطعة سلاح خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري، وأضاف: المهربون كانوا يخططون لجلب هذه الكمية من الأسلحة إلى البلاد، لكننا تمكنا من الكشف عنها وضبطها على حدود بلادنا.

وحول أنشطة حرس الحدود في مجال مكافحة المخدرات، أشار إلى أنه تم تكثيف اليقظة في هذا المجال وضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات لدى المهربين هذا العام.

وأضاف قائد حرس الحدود: في أحدى هذه الحالات، تمكن حرس حدودنا من ضبط أكثر من 2 طن و100 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة لدى المهربين بيقظة ودقة استخباراتية.

وقال كودرزي: في الوقت الحالي، جميع حدود بلادنا آمنة وسلمية تمامًا، ورغم تحركات بعض الأجانب واستفزازاتهم، يسعى حرس الحدود في جمهورية إيران الإسلامية للدفاع عن حدود البلاد بجدارة من خلال التجهيز بالكوادر البشرية الفاعلة والمعدات العسكرية.

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