سباهان يعود الى الصدارة في الدوري الممتاز الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجل محمد مهدي محبي الهدف الاول لأصحاب الأرض في ملعب نقش جهان في أصفهان في الدقيقة 18 وأضاف مهدي ليموتشي الهدف الثاني في الدقيقة 26. سجل رضا أسدي ركلة الجزاء في الدقيقة 59 وسجل ليموتشي هدفين آخرين في الدقيقتين 79 و90.

تعادل تراكتور 1-1 مع نساجي في ملعب شهيد وطني في مدينة قائم شهر. حيث سجل أمير محمد هوشمند هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، وأدرك مهدي ترابي التعادل في الدقيقة 73.

وفي ملعب شهر قدس بطهران، عاد برسبوليس من تأخره بهدف ليفوز على خيبر 2-1. وسجل عارف رستمي هدف برسبوليس برأسه في الدقيقة 22، لكن علي عليبور وعيسى ال كثير سجلا هدفين في الشوط الثاني لضمان الفوز لأصحاب الأرض.

وفي مكان آخر، خسر مس أمام ذوب آهن 2-1 في رفسنجان، وتعرض شمس آذر لخسارة على أرضه 1-0 أمام غول غوهر، وتقاسم مالوان وألومنيوم النقاط بالتعادل 1-1.

وفي يوم الخميس، تقاسم فريقا فولاد واستقلال خوزستان لكرة القدم النقاط بالتعادل بدون أهداف في ديربي الأهواز.

كما تعادل استقلال وتشادورمالو بدون أهداف في ملعب شهيد نصيري في يزد.

انتقل سباهان إلى صدارة الجدول برصيد 31 نقطة. ويحتل تراكتور وبرسبوليس المركزين الثاني والثالث برصيد 29 و26 نقطة على التوالي.

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