السوداني يزور طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن بغداد نيوز أنَّ محمد شياع السوداني سيغادر اليوم (الثلاثاء) إلى الدوحة، عاصمة قطر، بعد زيارته لطهران.

وأضاف المصدر أن السوداني سيلتقي خلال زيارته للدوحة مع كبار المسؤولين القطريين لإجراء محادثات ومناقشات.

وأشار المصدر السياسي إلى أن رئيس الوزراء العراقي سيجري في الدوحة مناقشات معمقة حول الوضع في سوريا بعد سيطرة هيئة تحرير الشام والجماعات المتحالفة معها على البلاد.