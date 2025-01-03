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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:١٧ ص

العميد واحدي: الحاج قاسم كان له دور لا يعوض في قوة جبهة المقاومة

العميد واحدي: الحاج قاسم كان له دور لا يعوض في قوة جبهة المقاومة

قال قائد القوة الجوية الايرانية: "إن ثقافة جبهة المقاومة هي نفس فكر وطريق سيد الشهداء عليه السلام، والتي تزداد قوة كل يوم، والشهيد سليماني لعب دوراً لا يعوض في قوة جبهة المقاومة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد حميد واحدي قائد القوة الجوية على الدور الفعال للشهيد الحاج قاسم سليماني في جبهة المقاومة وقال: الشهيد سليماني كان قائد المقاومة العالمية ولعب دورا لا يعوض في جبهة المقاومة.

وأضاف: "من المؤكد أن في المستقبل القريب سيواصل عدد كبير من شباب وطلبة مدرسة الحاج قاسم طريق المقاومة بقوة أكبر".

وقال قائد القوة الجوية عن قوة المقاومين: ثقافة جبهة المقاومة هي نفس فكر وطريق سيد الشهداء عليه السلام، والمقاومة تزداد قوة كل يوم.

وفي النهاية أشار: مهما أراد أشرار العالم إسقاط القنابل على شعب فلسطين المظلوم، كونوا على يقين من أن كل قنبلة ستنبت آلاف شتلات المقاومة.

/انتهى/

رمز الخبر 1952531

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