غزة...عشرات الشهداء جراء استهدافات متفرقة في القطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد محمود بصل أنّ 85% من مقدرات الدفاع المدني تدمرت في غزة، منوها في الوقت ذاته إلى أن طواقم الدفاع المدني في غزة تعاني بشكل كبير ونحتاج لدعم في كل شيء.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام انه استشهد 15 مواطنًا مدنيًا، مساء الخميس، في مناطق مختلفة بمدينة غزة جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة، طالت أحياء مأهولة بالسكان.

وفي التفاصيل استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المدنيين قرب محطة البربري في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

وشهدت منطقة شارع المعامل في حي الدرج وسط مدينة غزة غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد من المدنيين، جراء قصف استهدف عربة كانت تقلهم.

وبالتوازي، وصل شهيدان آخران وعدد من المصابين إلى مستشفى المعمداني، بعد استهداف طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي نفس السياق، قال مراسل المركز الفلسطيني للاعلام إن شهيدًا آخر وصل إلى مستشفى الشفاء بعد إصابته بطلق ناري من طائرة كواد كابتر عند مفترق بهلول شمال غرب مدينة غزة.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية وإعلامية أن قصفًا إسرائيليًا استهدف مجموعة من المواطنين في شارع الثورة غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 2 منهم وإصابة آخرين.

وفي تطور آخر، استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال بسطة تجارية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كثف استهدافاته لمدينة غزة منذ ساعات فجر الخميس، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في غارات عنيفة ومتفرقة استهدفت مناطق عدة.

وفي وقت لاحق، أكّد الدفاع المدني الفلسطيني في تصريحٍ مقتضب، أن قطاع غزة، وخاصة مدينة غزة، شهد يومًا قاسيًا مع استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات الصباح وحتى مساء الخميس.

إلى ذلك، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 20 غارة على المدينة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 35 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة.

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