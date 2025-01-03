سلوفاكيا تتوعد بإجراءات انتقامية ضد أوكرانيا بعد إغلاق خط أنابيب الغاز الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في رسالة فيديو نُشرت على "فيسبوك"، أوضح فيكو أن حزبه "سمير" يدرس أيضاً قطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا والمطالبة بتجديد عبور الغاز أو تعويض مالي عن الخسائر التي تكبدتها سلوفاكيا بسبب توقف الغاز الروسي.

وكانت سلوفاكيا أمضت شهوراً في محاولة إقناع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتجديد الصفقة لضمان استمرار تدفق الغاز الروسي الرخيص إلى أوروبا، ومع رفض زيلينسكي تجديد الصفقة، تصاعد الخلاف بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

وفيكو أكد أن وقف الغاز الروسي سيؤدي إلى زيادة أسعار الغاز والطاقة في أوروبا، مما سيضر بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا، وأضاف أن سلوفاكيا لن تعاني من نقص الغاز لأنها اتخذت ترتيبات بديلة، لكن قرار أوكرانيا بقطع الغاز الروسي سيكلف براتيسلافا خسائر بقيمة 500 مليون يورو من رسوم العبور.

ووقعت سلوفاكيا عقداً تجريبياً قصير الأجل لشراء الغاز الطبيعي من أذربيجان، بالإضافة إلى صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر بولندا العام الماضي. كما يمكنها الحصول على الغاز عبر خطوط الأنابيب النمساوية والهنغارية والتشيكية. ومع ذلك، قال فيكو إن إنهاء الصفقة سيكلف الاتحاد الأوروبي 120 مليار يورو على مدى العامين المقبلين.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بعد توقف التدفقات الروسية عبر أوكرانيا نتيجة رفض كييف تجديد عقد الاتفاق، وذلك في أول يوم تداول لهذا العام مع استعداد المنطقة لدرجات حرارة الشتاء القارس دون وجود مصدر رئيسي للإمدادات.

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