ايران وروسيا تتفقان على زيادة التعاون في مجال الفن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بداية هذا اللقاء قال إيجور جورياتيوك، النائب الأول لرئيس جامعة موسكو الحكومية للفنون التي تحمل اسم سوريكوف والعضو الدائم في الأكاديمية الروسية للفنون: "نحن حريصون جدًا على دعم المؤسسات الإيرانية النشطة في مجال الفن".

وأضاف النائب الأول لرئيس جامعة موسكو الحكومية للفنون: "يمكن أن يكون المجال الفني، الذي يمثل مجموعة واسعة من القطاعات الفنية المختلفة، بمثابة نافذة دخولنا للتعرف على المزيد عن الفن الإيراني وتحديد التعاون المشترك المستقبلي مع الفنانين الإيرانيين".

وأعرب عن أمله في أن يكون الشباب الموهوبون من إيران جزءًا من الطلاب الدوليين في هذه الجامعة في المستقبل.

نحن على استعداد للتعاون في المجالات البحثية والثقافية والفنية

وقال محمد مهدي دادمان رئيس المجال الفني للثورة الإسلامية، أثناء عرضه لخلفية إنشاء هذه المؤسسة بعد الثورة الإسلامية ومستويات مؤسسيها كفنانين من الثورة الذين نشطوا في مختلف المجالات الفنية: "المجال الفني للثورة الإسلامية هو مجال إنتاج ونشر المنتجات الثقافية والفنية، وهو نشط ويعزز أيضًا الأنشطة المتعلقة باقتصاد الفن، وهو أحد أكثر المجالات فعالية".

وأضاف: "نأمل أن يؤدي هذا التعارف المتبادل إلى أحداث جيدة ومؤثرة بيننا"، مبينا: "نحن نحترم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها دولة مهد الحضارة والثقافة، ونحن على استعداد لتنفيذ أي برنامج في مجالات البحث والثقافة والفن".

كما قام دادمان بزيارة أقسام هذه الجامعة المختلفة وتعرف عن كثب على الأنشطة وطريقة تدريس الطلاب في المجالات الفنية بما في ذلك الهندسة المعمارية والنحت والرسم.

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