بزشكيان: سنجري محادثات مع أفغانستان بشأن حصة إيران من المياه المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إدارته تخطط لإجراء محادثات مع أفغانستان للحفاظ على حقوق المياه في محافظة سيستان وبلوشستان من نهر هلمند المعروف أيضًا باسم هيرمند.

أدلى الرئيس بزشكيان بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة سيستان وبلوشستان التلفزيونية الإقليمية مساء الجمعة، قبل اختتام زيارته التي استمرت يومين إلى المحافظة الجنوبية الشرقية.

وقال بزشكيان إنه من المقرر أن يزور المحافظ للمحافظة أفغانستان لإجراء محادثات مع المسؤولين الأفغان بشأن حق إيران في المياه، مضيفًا أن مكتب المحافظ العام ووزارة الطاقة يتابعان قضايا أخرى ذات صلة.

وأشار الرئيس أيضًا إلى الوضع الحالي في محافظة سيستان وبلوشستان، التي لها حدود طويلة مع أفغانستان وباكستان، قائلًا إن المحافظة تمتلك قدرة فريدة على لعب دور رئيسي في تنفيذ ممر النقل الدولي من الشمال إلى الجنوب (INSTC).

يذكر ان مطالب إيران بهذا الحق المائي تستند إلى المعاهدة التي تم التوصل إليها في عام 1973 وقد أجريت مفاوضات مفصلة على مستويات مختلفة في هذا الصدد. وقد أكد المسؤولون الإيرانيون دائمًا على التنفيذ الصحيح لمعاهدة نهر هيرمند لعام 1973 بين إيران وأفغانستان.

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