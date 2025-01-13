سيتلقى العدو ردا قاسيا في حال هاجم إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي، قال مستشهدا بقول قائد الثورة الإسلامي "علينا أن ننبه العدو على حساباته الخاطئة، لافتا إلى أن المناروات التي اجرتها القوات المسلحة الإيرانية على الرغم انها على قدر كبير من العظمة إلا أنها جزء من الاستعداد. كما أن الشعب عندما يشعر ان بلده ونظامه يتعرض لهجوم ما فأن حضوره سيكون كاسرا للعدو ولا يبنغي الشك في هذه القضية، وهذه إحدى حسابات العدو الخاطئة الذي ما زال لا يعرف الشعب الإيراني الغيور والشغوف والمتمسك بثورته ونظامه.

وحول الحرائق التي تشهده أميركا، أوضح أن ماحدث في لوس أنجلوس لا يمكن مقارنته بغزة على الإطلاق معللا أن حادثة لوس أنجلوس تُظهر ما أحدثته شرارة النار والعاصفة هناك، وهم فهموا من هذه الحادثة فقط معنى النزوح عنداما يحترق بيت او مدينة بينما ما حصل في غزة مختلف تماما وأهل غزة الذين مارس ويمارس الكيان الإسرائيلي بحقهم فضائع وجرائم كبيرة وشتان بين هذا وذاك.

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