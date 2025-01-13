غريب آبادي: ايران والدول الأوروبية الثلاث تتفق على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الايراني: عقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وثلاث دول أوروبية في جنيف. وكانت هذه المحادثات جادة وصريحة وبناءة. وأثناء الخوض في بعض التفاصيل، ناقشنا الأفكار في مجالي رفع العقوبات والاتفاق النووي الضرورية للتوصل إلى اتفاق. وكان هناك توافق في الآراء على أنه ينبغي استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وينبغي تهيئة الظروف المناسبة والحفاظ عليها من قبل جميع الأطراف. وتم الاتفاق على أن تستمر المحادثات.