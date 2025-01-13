  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٠٩ م

غريب آبادي: ايران والدول الأوروبية الثلاث تتفق على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات النووية

غريب آبادي: ايران والدول الأوروبية الثلاث تتفق على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات النووية

كتب نائب وزير الخارجية الايراني، كاظم غريب آبادي: عقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وثلاث دول أوروبية في جنيف، وكانت المحادثات جادة وصريحة وبناءة، وكان هناك توافق في الآراء على أنه ينبغي استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الايراني: عقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وثلاث دول أوروبية في جنيف. وكانت هذه المحادثات جادة وصريحة وبناءة. وأثناء الخوض في بعض التفاصيل، ناقشنا الأفكار في مجالي رفع العقوبات والاتفاق النووي الضرورية للتوصل إلى اتفاق. وكان هناك توافق في الآراء على أنه ينبغي استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وينبغي تهيئة الظروف المناسبة والحفاظ عليها من قبل جميع الأطراف. وتم الاتفاق على أن تستمر المحادثات.

رمز الخبر 1952949

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات